16 Settembre 2025

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Dentro Pablo Marì e fuori Comuzzo o Pongracic, troppe difficoltà in questo inizio”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

16 Settembre · 09:13

Aggiornamento: 16 Settembre 2025 · 09:13

TAG:

FiorentinaPablo Mari

di

Pioli studia il ritorno da titolare di Pablo Marì

Una delle possibili novità che sta studiando Pioli in vista del match col Como, riguarda la difesa. Troppe le difficoltà di Comuzzo e Pongracic, motivo per cui il tecnico della Fiorentina starebbe vagliando la promozione a titolare contro i lariani di Pablo Marì. L’idea c’è, vedremo se già contro il Como potrà esserci lo spostamento del croato nel ruolo di braccetto di destra e l’inserimento dello spagnolo ex Monza al centro della difesa. Mattonella che conosce bene.

Marí è stato vicino anche alla cessione in estate, lo avevano richiesto in molti ma alla fine la Fiorentina ha deciso di tenerlo. Fin qui tanta panchina, un ingresso in campo a Cagliari non impeccabile, ma ha l’esperienza per dare una mano fin da subito. Non fosse altro perché conosce il sistema di gioco meglio di tutti. Da un possibile addio alla titolarità il passo potrebbe essere particolarmente breve. Sliding door del calcio, non sarà la prima e nemmeno l’ultima volta: situazioni che mutano in fretta, occasioni che arrivano e che sono da prendere al volo. Pioli ci pensa, Pablo è pronto e scalda il motore. Lo scrive La Nazione.

