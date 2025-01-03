Nazione: “Indennizzo al Monza pronto per Pablo Marì? E per Bocchetti? Moreno probabile contropartita”

Palladino ha chiesto alla società nuovi innesti in difesa

Mosse in difesa per la Fiorentina di Raffale Palladino. Mentre, Martinez Quarta saluta Firenze e si prepara a viaggiare verso l'Argentina, Raffaele Palladino ha chiesto alla società nuovi innesti per rinforzare il reparto difensivo: uno di questi è Pablo Marì, difensore centrale del Monza. La situazione è chiara. Lo spagnolo, pupillo dell'allenatore della Fiorentina è in scadenza di contratto e vorrebbe approdare a Firenze.

La Fiorentina avrebbe in mente di preparare un indennizzo alla squadra di Galliani per convincerlo a farlo partire subito, così da non perderlo a zero. A frenare tutto è Bocchetti, che prima vorrebbe un degno sostituto. Per questo motivo la Fiorentina vorrebbe inserire nella trattativa Matias Moreno chiuso dall'arrivo di Nicolas Valentini, Palladino, nelle giornate scorse, lo ha provato anche terzino destro. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/