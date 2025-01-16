Di Marzio: "Ancora in piedi lo scambio Pablo Marì-Valentini. Palladino spinge per il difensore spagnolo"

Prosegue il calciomercato di Fiorentina e Monza. La Viola ha già preso Folorunsho dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. I biancorossi, invece, hanno accolto Akpa Akpro in prestito dalla Lazi...

Prosegue il calciomercato di Fiorentina e Monza. La Viola ha già preso Folorunsho dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. I biancorossi, invece, hanno accolto Akpa Akpro in prestito dalla Lazio. Lo scambio tra Valentini della Fiorentina e Pablo Marí del Monza è ancora in piedi. Raffaele Palladino vorrebbe riabbracciare il difensore spagnolo ex Arsenal. Dall’altra parte, Adriano Galliani spera in un segnale di affetto e di amore di Pablo Marí perché finisca la stagione in biancorosso. Ricordiamo che il contratto del difensore ex Arsenal scadrà il 30 giugno 2025. A scriverlo è Gianluca Di Marzio.

RIGANÒ ATTACCA: “LE PAROLE DI PALLADINO SU GUDMUNDSSON FANNO EMERGERE LA SUA CONFUSIONE”

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