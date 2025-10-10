10 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Repubblica: “Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

10 Ottobre · 11:09

Aggiornamento: 10 Ottobre 2025 · 11:09

TAG:

ComuzzoFiorentinaMilanPablo MariPongračić

di

Dopo un avvio di stagione molto altalenante, come tutta la squadra, Pietro Comuzzo e pronto a riprendersi in mano la Fiorentina.

Questa mattina La Repubblica di Firenze fa il punto sulla situazione di Pietro Comuzzo. L’inizio di stagione per lui non è stato semplice, tra le continue voci di mercato e un’infezione gastrointestinale che lo ha colpito ad agosto, impedendogli di esprimersi al meglio nelle settimane successive. Ora, queste due settimane di pausa sono servite per recuperare la forma fisica, compromessa dopo i problemi di agosto che hanno interrotto la preparazione avviata a luglio. Durante l’estate, l’Al Hilal di Inzaghi aveva presentato un’offerta da 35 milioni per il suo cartellino, ma Comuzzo ha scelto di restare a Firenze.

Con la ripresa del campionato a Milano contro il Milan, non è escluso che Comuzzo possa tornare titolare, forse come centrale nella difesa a tre, in sostituzione di Pablo Marì. Nel ruolo di centrale, Pietro garantirebbe una solida marcatura e una maggiore stabilità al reparto, mentre da terzino destro alcune sue qualità rischierebbero di essere limitate, soprattutto in termini di impostazione e partecipazione alla manovra, dove invece Pongracic resta in vantaggio.

