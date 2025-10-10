La Repubblica: “Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí”

Questa mattina La Repubblica di Firenze fa il punto sulla situazione di Pietro Comuzzo. L’inizio di stagione per lui non è stato semplice, tra le continue voci di mercato e un’infezione gastrointestinale che lo ha colpito ad agosto, impedendogli di esprimersi al meglio nelle settimane successive. Ora, queste due settimane di pausa sono servite per recuperare la forma fisica, compromessa dopo i problemi di agosto che hanno interrotto la preparazione avviata a luglio. Durante l’estate, l’Al Hilal di Inzaghi aveva presentato un’offerta da 35 milioni per il suo cartellino, ma Comuzzo ha scelto di restare a Firenze.

Con la ripresa del campionato a Milano contro il Milan, non è escluso che Comuzzo possa tornare titolare, forse come centrale nella difesa a tre, in sostituzione di Pablo Marì. Nel ruolo di centrale, Pietro garantirebbe una solida marcatura e una maggiore stabilità al reparto, mentre da terzino destro alcune sue qualità rischierebbero di essere limitate, soprattutto in termini di impostazione e partecipazione alla manovra, dove invece Pongracic resta in vantaggio.