Convocati Fiorentina: out Pablo Marì per un risentimento al soleo, Fazzini e Gosens non recuperano

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida di stasera contro l’Udinese di Runjaic. A sorpresa c’è l’assenza dell’ultimo minuto di Pablo Marì che ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Ancora fuori Fazzini e Gosens che non riescono a recuperare nonostante da settimane siano molto vicini al rientro. Questo l’elenco completo:
La lista dei convocati viola per la partita contro l’Udinese:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia