Convocati Fiorentina: out Pablo Marì per un risentimento al soleo, Fazzini e Gosens non recuperano

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida di stasera contro l’Udinese di Runjaic. A sorpresa c’è l’assenza dell’ultimo minuto di Pablo Marì che ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Ancora fuori Fazzini e Gosens che non riescono a recuperare nonostante da settimane siano molto vicini al rientro. Questo l’elenco completo:

La lista dei convocati viola per la partita contro l’Udinese:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia