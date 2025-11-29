29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:45

Probabili formazioni: In difesa torna Pablo Marì, davanti ballottaggio tra Gudmundsson e Piccoli

29 Novembre · 12:17

Aggiornamento: 29 Novembre 2025 · 12:17

ACF FiorentinaGudmundssonPablo Maripiccoli

Francoforte può diventare la vera sliding doors dell’Atalanta, e Palladino è pronto ad aprirla contro il suo recente passato viola. 3-4-2-1 per la squadra orobica. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e un ballottaggio tra Ahanor e Djimsiti (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo probabile la conferma di Ederson e De Roon. Capitolo fasce: Bellanova a destra con Zalewski che potrebbe far rifiatare Zappacosta a sinistra.
Davanti favorito il tridente De Ketelaere-Lookman-Scamacca.

Per la Fiorentina è già tempo di archiviare l’ennesima sconfitta stagionale, patita giovedì sera nella gara di Conference League contro l’AEK Atene, perché all’orizzonte c’è la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, che arriverà all’appuntamento con il coltello tra i denti e con la carica del suo allenatore, grande ex della sfida. Complici diverse assenze, Paolo Vanoli non dovrebbe variare molto rispetto alla squadra scesa in campo nelle ultime due partite. Davanti a De Gea tornerà tra i titolari Pablo Marì, affiancato dai soliti Pongracic e Ranieri. A centrocampo, sulla sinistra confermato Parisi, mentre a destra, se Dodo non dovesse farcela a recuperare, occhio a una possibile chance dal 1′ per Kouadio al posto di Fortini, che resta comunque favorito. Nel mezzo torneranno Sohm e Fagioli assieme all’intoccabile Mandragora. Davanti è ballottaggio tra Gudmundsson e Piccoli per un posto al fianco. Lo scrive Tuttomercatoweb

