Probabili formazioni: torna Marì in difesa, davanti confermati Gud e Kean. Vlahovic in panchina nella Juve

Si giocherà stasera alle 18:00 l'attesissima sfida tra Fiorentina e Juventus valevole per la 29esima giornata di Serie A e si giocherà in un Franchi che va verso il record stagionale di presenze. Seco...

Si giocherà stasera alle 18:00 l'attesissima sfida tra Fiorentina e Juventus valevole per la 29esima giornata di Serie A e si giocherà in un Franchi che va verso il record stagionale di presenze. Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con De Gea in porta difesa a 3 con Pongracic, Pablo Marì favorito nel ballottaggio con Comuzzo e Ranieri. Sulle fasce agiranno Dodo e Gosens mentre il centrocampo a 3 dovrebbe essere composto da Fagioli, Mandragora e Cataldi ed Adli che si giocano il ruolo di play davanti la difesa. In attacco invece confermata la coppia Gudmundsson-Kean

La Juventus invece sempre secondo la Gazzetta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Di Gregorio in porta, Weah, Veiga, Kelly e Kalulu in difesa, centrocampo formato da Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Nel tridente d'attacco si dovrebbe vedere Mckennie che agirà con Kolo Muani punta centrale e il grande ex Nico Gonzalez dall'altra parte.