TMW rivela: "La Fiorentina ha respinto le diverse richieste per Pablo Marì, resterà a Firenze"

Pablo Mari resta alla Fiorentina. Nonostante le diverse richieste d'interessamento arrivate nelle ultime settimane, il club gigliato ha deciso di trattenere il calciatore spagnolo classe '93 arrivato...

Pablo Mari resta alla Fiorentina. Nonostante le diverse richieste d'interessamento arrivate nelle ultime settimane, il club gigliato ha deciso di trattenere il calciatore spagnolo classe '93 arrivato lo scorso gennaio dal Monza. L'ex centrale di Arsenal e Udinese ha altri due anni di contratto ed è intenzionato a portare avanti la sua avventura in quel di Firenze.

La Fiorentina che nelle prossime ore ufficializzerà l'acquisto di Tariq Lamptey dal Brighton a titolo definitivo potrebbe concludere con l'inserimento del vice Dodò il calciomercato in entrata. Nella serata di ieri il direttore generale Alessandro Ferrari ha escluso infatti l'arrivo dal Real Madrid di Dani Ceballos: "No, Ceballos niente. Con Lamptey siamo praticamente a posto, rimangono 24 ore di frenesia ma noi siamo a posto. Ci sono magari situazioni da chiudere in uscita, anche per mandare qualche ragazzo a giocare". Il riferimento è a Bianco (andrà al PAOK), Ikoné (giocherà nel Paris FC), ma anche a Richardson, Barak e Beltran.

L'unica grande incognita è legata a Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 che dopo aver rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal di Inzaghi ha ancora diversi interessamenti: "Dall'Atalanta non è arrivato nulla. Sta qua con noi. Resta al 100%? Posso dirvi che è qui con noi, secondo me resta. Se poi arriva chissà cosa o Pietro chiede di andare via, magari cambia lo scenario ma non ci risulta", ha detto ieri sera Ferrari. Lo scrive Tuttomercatoweb