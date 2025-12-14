14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Probabile formazione Fiorentina: “Si riparte col 3-5-2, davanti Gudmundsson-Kean. Marì titolare”

14 Dicembre · 12:24

Aggiornamento: 14 Dicembre 2025 · 12:24

ACF FiorentinaPablo Mari

Sky sport ha aggiornato la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita di stasera contro l’Hellas Verona. Secondo l’emittente televisivo Vanoli ripartirà ancora con il 3-5-2. In porta confermato De Gea, davanti a lui la difesa composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Sulle fasce agiranno Dodò e Parisi mentre nel mezzo al campo le mezzali saranno Mandragora e Sohm. In cabina di regio l’unico vero ballottaggio è tra Fagioli e Nicolussi Caviglia. Con il primo favorito. Davanti ci si affida al tandem Kean-Gudmundsson

De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

