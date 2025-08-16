Dal Brasile: "Pablo Marì è stato contattato da 4 club in Brasile, difficile che resti alla Fiorentina"

Il portale Brasiliano ercadodabola.net ha fatto il punto intorno alla situazione di Pablo Marì, difensore centrale arrivato alla Fiorentina lo scorso Gennaio. Il sito Brasiliano ha infatti rivelato ch...

Il portale Brasiliano ercadodabola.net ha fatto il punto intorno alla situazione di Pablo Marì, difensore centrale arrivato alla Fiorentina lo scorso Gennaio. Il sito Brasiliano ha infatti rivelato che Cruzeiro, Botafogo, Gremio e Corinthias avrebbe contatto la Fiorentina ed il difensore per farlo tornare in Brasile. Non ci sono ancora trattative in corso ma il suo ritorno in Brasile può essere un opzione accattivante per molti club, dato che Pablo Marì in Brasile è molto apprezzato visto che in passato ha vinto anche una Libertadores. Potrebbero arrivare presto offerte ufficiali