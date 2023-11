Milenkovic costa troppo per la Roma, il club giallorosso vira su Pablo Mari del Monza e Dragusin

La priorità della Roma nel mercato di gennaio è l’arrivo di un difensore e il nome di Milenkovic, fatto negli ultimi giorni, è inarrivabile per la società giallorossa perchè il difensore serbo della Fiorentina costa troppo.

Smalling è fermo da mesi per un problema al ginocchio e non si sa ancora quando e come rientrerà, Kumbulla è alle prese con il recupero post rottura del crociato e tra un paio di mesi N’Dicka partirà per giocare la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Lì dietro Mourinho rischia di rimanere troppo scoperto, ha chiesto un rinforzo che potrebbe arrivare in prestito e senza vincoli di riscatto per la prossima stagione.

L’ultima idea del club giallorosso è Pablo Marì del Monza, classe ’93 scuola Arsenal che è stato individuato da Pinto e il suo staff come rinforzo ideale per la difesa della Roma. Sempre in campo in questa stagione, ha saltato solo l’ultima partita contro il Torino per un problema fisico ma è considerato un intoccabile della difesa di Palladino. Per questo, l’allenatore biancorosso non vorrebbe privarsene proprio a metà stagione. Il contratto scade nel 2025, il giocatore al Monza si trova bene e non ha mai manifestato la volontà di andare via; se dovesse arrivare una proposta convincente da una big sarebbe pronto a valutarla, ma a oggi a fare muro è Adriano Galliani.

Per questo Marì non è l’unica pista che sta sondando la Roma, ma uno dei difensori che convince di più insieme a Dragusin del Genoa, che ha appena rinnovato fino al 2027 e in Italia piace anche al Milan. Sul difensore della nazionale romena ci sono anche diversi club di Premier League che sono venuti a vederlo da vicino in questi mesi, su tutti il Newcastle che ha già avuto qualche contatto con l’entourage del giocatore. La valutazione che fa il Genoa del ragazzo è di 30 milioni di euro, la Roma come detto non farà grandi investimenti a gennaio e rimane alla finestra. Tra le occasioni di mercato all’estero i dirigenti monitorano la situazione di Dier che non sta trovando spazio nel Tottenham e Kiwior, anche lui con poco minutaggio nell’Arsenal.

