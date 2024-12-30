Conterio: "Fiorentina, oltre Folorunsho Palladino chiede Pablo Mari. Può arrivare un esterno d'attacco"

Fiorentina punta Folorunsho per rinforzare il proprio centrocampo. Occhio a Pablo Mari per la difesa e ipotesi esterno offensivo

La Fiorentina ha messo nel mirino Michael Folorunsho, nome accostato anche nell'ultima finestra di mercato. Secondo quanto riporta il giornalista di TMW, Marco Conterio, si lavora per il prestito con diritto di riscatto e obbligo vincolato, con le parti che dialogheranno per trovare l'intesa economica. Per la difesa, invece, mister Palladino ha chiesto Pablo Mari del Monza, mentre per l'attacco potrebbe arrivare un esterno offensivo che possa fungere sia da vice-Sottil che da vice-Kean. Quest'ultima operazione però dipende dall'eventuale partenza di Kouamé, che piace al Torino.

Pedullà: “Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni”

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