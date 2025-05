Pablo Marí: “Tre punti fondamentali, non pensiamo ad altro. Abbiamo una grande opportunitá”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore della Fiorentina, Pablo Marí, ha così parlato prima della sfida contro il Venezia, spiegando la ricetta per ripartire dopo l’eliminazione in Conference per mano del Betis: “Dalla voglia, dalla voglia di fare qualcosa di importante quest’anno. Penso che ovviamente non è stato bello uscire da questa semifinale di Conference, ma abbiamo una grande opportunità in campionato e vogliamo andare fino alla fine.”

Poi ha proseguito: “Stiamo puntando alla competizione di vincere oggi. Per noi quei tre punti di oggi sono fondamentali, quindi non pensiamo ad altra cosa che non sia oggi. Parte tutto, come dite, parte tutto da oggi e bisogna prendere i tre punti se vogliamo aggiungere qualcosa di bello.”