Pablo Marì celebra la prima da titolare con la Fiorentina: "Una grande serata per tutta la squadra"

L'ex Monza voluto fortemente da Palladino per rinforzare la retroguardia è stato autore di un'ottima gara al debutto da titolare con il Lecce

È stata una serata decisamente migliore rispetto alla delusione di Verona della settimana precedente quella vissuta da Pablo Marì ieri sera. Il difensore spagnolo, neo acquisto della Fiorentina, ha fatto il suo debutto da titolare contro il Lecce, dimostrando attenzione e precisione in ogni chiusura. Un traguardo importante per il centrale, che ha voluto celebrarlo con un lungo messaggio sui social, condividendo la sua gioia con i tifosi.

Sul suo profilo Instagram, Marì ha scritto: "Felicissimo per la vittoria di ieri e per il mio primo match da titolare con la Fiorentina! Una grande serata per tutta la squadra! Grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco e ad AC Talent per avermi accompagnato in ogni momento della mia carriera".

Un debutto positivo che conferma il valore del nuovo acquisto della Fiorentina voluto fortemente da Palladino.