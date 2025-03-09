Pablo Mari: "Non abbiamo problemi, siamo una grande squadra. Oggi grande prestazione"

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, in conferenza stampa è toccato a Pablo Mari rispondere alle domande dei giornalisti

Pablo Mari ha parlato dalla sala stampa di Napoli dopo la sconfitta della Fiorentina, queste le parole del difensore viola:

"Noi non abbiamo problemi, in ogni partita diamo il massimo, siamo una grande squadra e andiamo sempre a 3 mila. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno meno bene, ma venire al Maradona e restare in partita fino alla fine significa aver fatto una grande prestazione. Nel primo tempo abbiamo concesso tanto al Napoli? Sì, ma si può dire lo stesso per loro. Hanno fatto un grande secondo tempo? No, semplicemente noi abbiamo fatto il contrario. Contro una delle migliori squadre del campionato, ritengo sia stata comunque una bella prova.

Non sono preoccupato, l’importante è che siamo sulla strada giusta. I punti arriveranno, e ora ci aspetta una grande partita giovedì. Peccato non aver preso almeno un punto oggi. Abbiamo qualche giorno per riposarci e prepararci al meglio per la Conference. Sul secondo gol subito ho provato a fare una giocata diversa: nel primo tempo lo avevano fatto molte volte e non volevo lasciargli l’uno-due. Si può sempre migliorare, riguarderò l’azione e cercherò di fare meglio la prossima volta."