Pablo Marì: "Volevamo vincere per i tifosi, siamo dispiaciuti. Oggi siamo stati più compatti in difesa"

Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Pisa-Fiorentina

Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 nel derby contro il Pisa. Queste le sue parole:

Avete trovato un assetto difensivo più stabile?

Si siamo più compatti e siamo posizionati meglio. Oggi volevamo vincere, l'abbiamo preparata tutta la settimana per portare una vittoria per noi e per i tifosi, sapevamo quanto era importante una vittoria oggi e ci dispiace di non aver vinto ma dobbiamo guardare avanti.

Cosa vi ha messo in difficoltà oggi del Pisa? La loro pressione nel primo tempo era molto forte

Loro facevano una buona pressione alta, noi non riuscivamo a sviluppare bene ma loro hanno avuto solo un'occasione. Poi siamo riusciti a trovare delle giocate tra le linee. Sapevamo che sarebbe stata una partita di lotta e duelli e noi siamo stati all'altezza di questa partita molto fisica. Come ho detto ci dispiace di non aver vinto per i tifosi.

Oggi avete avuto la tranquillità necessaria per non lanciare troppo la palla e trovare delle giocate tra le linee. Siete più consapevoli della vostra forza, è stata una richiesta del mister?

Sicuramente il mister ci ha messo in testa che dobbiamo tenere di più la palla, con più possesso palla hai più occasioni per vincere la partita. Tutti dobbiamo essere concentrati per muoversi e trovare lo spazio nel momento giusto. Oggi siamo riusciti a farlo anche con la grande pressione alta del Pisa e dobbiamo continuare su questa strada. Siamo una grande squadra che quando ha palla ha più possibilità di vincere la partita.