TMW: "La Fiorentina non ha attivato la clausola per il rinnovo di Pablo Marì, adesso è in scadenza"

Ai titoli di coda l'avventura del difensore spagnolo Pablo Marì alla Fiorentina. Meno di un anno dopo il suo arrivo a titolo definitivo dal Monza, il calciatore spagnolo classe '93 non sembra rientrar...

Ai titoli di coda l'avventura del difensore spagnolo Pablo Marì alla Fiorentina. Meno di un anno dopo il suo arrivo a titolo definitivo dal Monza, il calciatore spagnolo classe '93 non sembra rientrare nel nuovo progetto tecnico che la società viola ha deciso di varare a partire da questo mese di gennaio. La squadra gigliata guidata da mister Vanoli anche nelle prossime settimane andrà avanti sul solco della difesa a quattro e in questo nuovo assetto tattico non sembra esserci spazio per l'ex centrale di Flamengo, Arsenal e Udinese che da quando è sbarcato a Firenze ha collezionato 24 presenze tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella attualmente in corso.

Pablo Marì negli ultimi giorni è stato accostato a diverse società, tra cui Genoa e Cagliari. Ad oggi nessuna trattativa concreta, ma la certezza è che la Fiorentina già in questo mese di gennaio potrebbe darlo via. In caso contrario, infatti, a disposizione del club viola c'era fino alla fine del 2025 una clausola per rinnovare automaticamente il contratto anche per la prossima stagione. Un qualcosa che non è successo e che porta quindi il calciatore a ritrovarsi in scadenza di contratto.

Per il centrale di Valencia sarà quindi addio alla Fiorentina tra gennaio e giugno. Del resto il suo utilizzo nelle ultime settimane parla chiaro: anche a causa di un problemino muscolare nelle ultime cinque partite di campionato ha collezionato solo una manciata di secondi contro la Lazio. L'ultima gara da novanta minuti è stata quella dello scorso 18 dicembre in Conference League contro il Losanna. Lo scrive Tuttomercatoweb