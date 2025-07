Pablo Marì: “Importante far bene in ritiro per partire in campionato. Stiamo imparando i concetti di Pioli”

Il difensore spagnolo Pablo Marì ha parlato alla stampa al termine dell’amichevole contro il Grosseto. Ecco il suo commento alla partita vinta 3 a zero dai viola: “Era importante vincere e mettere minuti nelle gambe per iniziare bene il campionato”

Sugli insegnamenti di Pioli: “Stiamo lavorando al massimo e stiamo cercando di far bene per imparare i nuovi concetti che piacciono al mister. Abbiamo voglia di fare un bel ritiro per fare bene poi in campionato.”

Sul gruppo squadra: “Siamo un blocco di ragazzi bravi e forti. Kospo è giovane, ma si vede che ha grande potenzialità. Deve lavorare e migliorare ma è un giocatore forte.”

Sul suo ruolo nella Fiorentina: “Cerco sempre di dare il massimo. Ho avuto molti allenatori, lavoro sempre tanto per aiutarli e aiutare la squadra. Penso sempre al bene della squadra.”