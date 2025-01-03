Bucchioni: "Arriverà un altro centrocampista oltre a Folorunsho. Può tornare difesa a 3 con Pablo Marí"

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e nel corso del suo lungo intervento si è soffermato anche sul calciomercato invernale e le possibili mosse della Fiorentina. Queste le sue parole...

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e nel corso del suo lungo intervento si è soffermato anche sul calciomercato invernale e le possibili mosse della Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul centrocampo ed il mercato? Hanno capito subito la situazione e sono andati a fare immediatamente a fare Folorunsho che da lunedì sarà della Fiorentina. Mi hanno detto che la Fiorentina sta facendo e vuole un altro centrocampista, con caratteristiche diverse, di gamba. Vedremo chi sarà, poteva essere uno alla Frendrup del Genoa se non ci fosse stato il cambio di proprietà

Sui rinforzi e le rotazioni? Anche in Conference hai sofferto contro squadre piccole, hai perso contro una squadra che gioca a Cipro, e questo è un segnale anche per quanto riguarda le rotazioni, cioè quando i titolari vanno i difficoltà poi il rendimento cala. Per esempio Pablo Mari sarà fondamentale perchè è praticamente dall'inizio che dietro giocano gli stessi. Lui diventerà il centrocampista aggiunto, diventerà un giocatore importante nel breve e che dà soluzione perchè vedrete che in qualche partita si tornerà anche a 3 dietro. Fino ad ora non avevi la guida, Comuzzo e Ranieri non hanno le caratteristiche nell'uscita bassa a testa alta a differenza di Pablo Mari che gioca così.

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