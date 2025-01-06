Corriere dello Sport: “Pablo Marì vuole andarsene dal Monza, ha già detto sì alla Fiorentina”
Fiorentina pronta ad investire ancora in difesa
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2025 09:54
L'inaffidabilità di alcuni elementi e il bisogno di Nicolas Valentini di ambientarsi in Italia ha messo la dirigenza della Fiorentina nella posizione di investire ancora in difesa. Per questo motivo, viene seguito con molto interesse il nome di Pablo Marì del Monza.
Il difensore del Monza ha già detto di sì alla squadra di Raffaele Palladino. Voci a lui vicine parlano di una rottura con la squadra di Bocchetti con la volontà del centrale spagnolo di lasciare la Lombardia. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-bloccato-da-conte-ok-alla-fiorentina-ma-il-mister-prima-vuole-il-suo-sostituto/283578/