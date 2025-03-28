Amoruso critico su Pablo Mari: "Soffre sempre con attaccanti di livello ed è troppo lento"

L'ex difensore viola pur ritenendo lo spagnolo perfetto per una difesa a tre ritiene che la Fiorentina avesse bisogno di un difensore diverso

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto su Radio Bruno Toscana per analizzare la situazione attuale della squadra viola. "Avrei voluto evitare questa sosta", ha detto, "perché credo che l'atteggiamento dei singoli sia fondamentale. Le due recenti vittorie erano promettenti". Riguardo le assenze di Retegui ed Ederson, ha dichiarato: "Sono due assenze pesanti, in particolare quella di Ederson, che in campo può fare praticamente tutto. Retegui, invece, talvolta scompare quando le cose non vanno per il verso giusto".

Amoruso ha poi riflettuto sulla Fiorentina: "Molto dipenderà da come reagirà la squadra dopo una stagione di alti e bassi. Palladino ha cercato di adattarsi alle caratteristiche degli avversari, ma non vedo ancora un'identità chiara". Infine, un commento su Pablo Marì: "Non mi sembra in grado di marcare efficacemente, ha sempre avuto difficoltà con attaccanti di alto livello. La difesa a tre potrebbe essere la sua posizione ideale, ma credo che questa squadra abbia bisogno di più velocità, e lui è il più lento".