Romano: ”La Fiorentina pensa a Dragusin. Calciatore da convincere vista la situazione in classifica”

Radu Dragusin potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. Il difensore centrale del Tottenham è reduce da un periodo complicato, segnato da un infortunio che ne ha limitato l’impiego e che, di fatto, gli ha fatto perdere spazio nelle rotazioni del club inglese.

Dopo le esperienze in Italia con Juventus e Genoa, Dragusin aveva scelto la Premier League per compiere un ulteriore salto di qualità, ma l’avventura al Tottenham non sta andando come previsto. Oltre alla concorrenza nel reparto difensivo, il problema fisico ha inciso notevolmente sulla sua continuità, rendendo possibile un ritorno in Serie A già nella sessione invernale.

Al momento, però, tutto dipende dal Tottenham, che non ha ancora dato l’ok definitivo a una possibile cessione o a un prestito. La situazione resta quindi in evoluzione e sarà necessario attendere le prossime settimane per capire le reali intenzioni del club londinese. Nel frattempo, due squadre italiane hanno iniziato a monitorare con attenzione la situazione: Fiorentina e Roma.

Per quanto riguarda la Fiorentina, l’operazione non appare semplice. Oltre al nodo legato al Tottenham, servirà un’importante opera di convincimento nei confronti del giocatore, anche alla luce dell’attuale posizione in classifica dei viola. Diversa la situazione della Roma, che potrebbe offrire un progetto tecnico più ambizioso e immediato.