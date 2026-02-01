1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:55

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ci proverà fino all’ultimo per Dragusin. Un piccolo spiraglio resta aperto”

Il tempo del mercato sta per scadere

Il tempo sta per scadere e di cose da fare sul mercato in casa viola ce ne sono molto. Con una priorità assoluta: dare a Paolo Vanoli un difensore centrale dopo le cessioni di Viti e Pablo Mari, forse un po’ affrettato visto il ritardo nel sostituirli. Il risultato è, adesso, la corsa contro il tempo con l’ambizione di puntare il più in alto possibile e, quindi, su giocatori che possano alzare il livello del reparto. Il problema è che certi profili difficilmente si spostano e gennaio, a maggior ragione in prestito e per trasferirsi in una squadra coinvolta fino al collo nella lotta per non retrocedere.

Le prime scelte erano Dragusin (Tottenham) e Disasi (Chelsea) me entrambi hanno gentilmente declinato le proposte arrivate da Firenze. Eppure, almeno per il primo, qualche piccolo spiraglio resta aperto e Fabio Paratici farà di tutto per spalancarlo. Qualora non si concretizzasse niente di meglio allora l’ex Genoa potrebbe infatti anche cambiare idea. La Fiorentina insomma ci proverà fino all’ultimo ma nel frattempo, ovviamente, non può non considerare le alternative. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

