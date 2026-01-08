8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:39

Corriere dello Sport: "Dragusin primo obiettivo della Fiorentina. Paratici farà un altro tentativo"

Corriere dello Sport: “Dragusin primo obiettivo della Fiorentina. Paratici farà un altro tentativo”

8 Gennaio

Fiorentina in cerca di rinforzi per la difesa

Il primo obiettivo resta Radu Dragusin. La Fiorentina tenterà di completare l’opera di convincimento grazie al lavoro di Fabio Paratici per portare l’ex Genoa alla corte di Vanoli. Non sarà facile, ma un (altro) tentativo sarà fatto. Quanto alle uscite, ieri mattina è arrivata l’ufficialità di Tommaso Martinelli alla Sampdoria. Prestito secco fino a giugno. Amir Richardson è sempre più vicino al Nizza. Infine Hans Nicolussi Caviglia aspetta il via libera per tornare al Venezia, che è insidiato dal Cagliari proprio per l’innesto del classe 2000. Lo scrive il Corriere dello Sport.

