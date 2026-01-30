La Fiorentina non molla Dragusin. Nazione: “L’all in finale su di lui. I viola aspetteranno fino a lunedì”

Candidature tante, soprattutto in difesa. Nel corso del mese di gennaio la Fiorentina ha lavorato su tanti tavoli, chiedendo informazioni per decine di calciatori. All’atto pratico la giornata di ieri ha visto scemare le quote di Disasi, che ha ringraziato per l’interesse della Fiorentina ma ha fatto sapere di voler rimanere in Premier League, meglio se a Londra. Paratici e Goretti hanno preso atto, sul taccuino qualche alternativa c’è ancora. Fermo restando che la Fiorentina l’all in finale vorrebbe farlo su Radu Dragusin. E per attendere il centrale del Tottenham è disposta ad aspettare anche fino a lunedì, a patto che nessuno riesca a convincerlo prima. Lo scrive La Nazione.