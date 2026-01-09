Pedullà: "Per Dragusin serve un prestito con obbligo di riscatto, è un'operazione che costa"

Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina del mercato della Fiorentina, questo il punto su Dragusin difensore accostato ai viola."Per me ci sono 2/3 difensori in bilico. Ci sono r...

Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina del mercato della Fiorentina, questo il punto su Dragusin difensore accostato ai viola.

"Per me ci sono 2/3 difensori in bilico. Ci sono richieste per Pongracic che magari la Fiorentina respinge. Pablo Marì ha tante richieste in Italia e all'estero e deve decidere il club. Dragusin si prende solo in prestito con obbligo di riscatto e c'è anche la Roma. Questa è un operazione che costa. Il Tottenham vuole i soldi. lui rientra da un grave infortunio al crociato. Paratici potrebbe aiutare ma ancora non c'è ma non è una cosa semplicissima. Io credo che se arrivano offerte per Comuzzo va dato via, perchè sono tanti soldi. Se ti offrono tanti soldi lo devi cedere."