Corriere dello Sport: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin del Tottenham. Quarta felice del ritorno in patria”

Dragusin difficilmente lascerà l'Inghilterra a gennaio

Manca veramente poco alla fumata bianca tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione di Martinez Quarta. Nella giornata di ieri il club argentino ha aumentato l'offerta da 4-5 milioni a 7-8 milioni. Nelle prossime ore si può arrivare all'accordo definitivo.

Il difensore argentino è contento di lasciare Firenze per tornare in patria, visto il ruolo marginale che aveva nel progetto di Palladino. La Fiorentina però non ha voluto fare sconti, forte del rinnovo fino al 2028. Martinez Quarta si potrebbe trasferire a titolo definitivo o in prestito con diritto, con il River Plate che starebbe trattando l'ingresso di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Al suo posto arriverà Nicolas Valentinia parametro zero dal Boca Juniors, in arrivo il 1 gennaio in Italia.

Intanto, la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Dragusin, difensore centrale del Tottenham. Un giocatore importante, che conosce la Serie A e che difficilmente lascerà il club inglese a gennaio. Dalla Serbia invece rilanciano il nome di Milos Velikovic, ventinovenne del Werder Brema e della Nazionale serba per il quale i viola non sarebbero andati oltre il sondaggio, almeno per il momento. Il giocatore in passato ha vestito le maglie di Tottenham, Middlesbrough e Charlton. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-cedere-o-tenere-kayode-diverse-le-offerte-palladino-non-vuole-privarsi-di-parisi/282392/