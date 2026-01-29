29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:08

Nazione svela: "Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina"

Nazione svela: "Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina"

29 Gennaio

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 08:59

Fiorentina a caccia di un difensore che alzi il livello

Di sicuro, dicevamo, un difensore arriverà. E l’impressione è che i dirigenti viola cerchino un elemento capace di alzare il livello. Resta da monitorare Diogo Leite, ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione visto che non rinnoverà con l’Union Berlino, e soprattutto Radu Dragusin, in uscita dal Tottenham ma ancora non accasatosi.

Col passare dei giorni – senza accordi con altri club – aumentano le chance di Paratici per provare a portarlo in viola. Alla lista si è ri-unito anche Disasi, nome che ricorre da inizio mercato e che era rimasto in disparte per questioni burocratiche. Il Chelsea non aveva più slot da utilizzare per prestiti fuori dalla Premier League. Il rientro di Anselmino dal Borussia Dortmund ha aperto però uno scenario da monitorare. Lo scrive La Nazione.

