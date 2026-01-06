6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin ma c’è da convincerlo. Il Tottenham lo cede in prestito”

6 Gennaio · 10:04

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 10:04

Dragusin non è sembrato entusiasta di andare in un club che lotta per non retrocedere

In difesa il ‘sogno’ è rappresentato da Dragusin, con il Tottenham che ha l’interesse di cederlo in prestito per rimetterlo in condizione dopo il grave infortunio al ginocchio. Semmai ci sarà da convincere il calciatore, che non è mai sembrato entusiasta di andare in una squadra che lotta per non retrocedere. Torniamo alle parole di Vanoli. Se la trattativa dovesse aprirsi sarà il tecnico a dare l’ok definitivo dopo aver capito le reali motivazioni del difensore ex Genoa. Le alternative restano Coppola e Becao, con Diogo Leite sullo sfondo. Lo riporta La Nazione.

