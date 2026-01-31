Repubblica svela: “Dragusin apre alla Fiorentina. Il nodo? Il Tottenham chiede 20-25 milioni”

Fabio Paratici arriverà ufficialmente il 4 febbraio, ma la realtà è che è già all’opera. E dopo aver aperto la sessione con un acquisto dal Tottenham (Solomon), potrebbe chiuderla nella stessa maniera. Il club è ancora alla ricerca di un difensore centrale dopo le partenze di Viti e Pablo Marí e con Diogo Leite sempre più vicino alla Lazio riprende quota il nome di Radu Dragusin. E in tal senso va registrata l’apertura del romeno classe 2002 a un possibile trasferimento in riva all’Arno. Paratici lo conosce e lo apprezza e la stima è reciproca.

Lo scoglio è rappresentato dall’alta valutazione che fanno gli Spurs: fra i 20 e i 25 milioni di euro. Ma nel caso in cui la Fiorentina decidesse di fare uno sforzo economico, magari attraverso un prestito con obbligo di riscatto, la trattativa potrebbe davvero decollare. Dragusin aspetta una chiamata, le ultime ore di mercato potrebbero diventare caldissime. Lo riporta Repubblica.