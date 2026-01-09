10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Agente Dragusin: “Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui”

Calciomercato

Agente Dragusin: “Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui”

Redazione

9 Gennaio · 23:38

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 23:38

TAG:

DragusinFiorentinaRomatottenham

Condividi:

di

Il difensore del Tottenham valuta seriamente il ritorno in Serie A, ma Firenze e la Fiorentina non sono un'opzione

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha fatto il punto sul futuro del difensore intervenendo a FantaMercato su RaiSport, lasciando intendere come la Roma rappresenti una destinazione particolarmente gradita al suo assistito. Il centrale del Tottenham resta sul mercato e l’Italia continua ad avere un fascino speciale per lui, dopo le ottime stagioni disputate in Serie A.

Aspetto che il Tottenham dica di sì all’ASRoma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25M

Parole chiare che delineano uno scenario preciso: Dragusin è pronto a valutare seriamente un ritorno in Italia, ma solo a determinate condizioni e con una preferenza netta per la Capitale. Firenze e la Fiorentina non sono un’opzione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio