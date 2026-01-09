Agente Dragusin: “Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha fatto il punto sul futuro del difensore intervenendo a FantaMercato su RaiSport, lasciando intendere come la Roma rappresenti una destinazione particolarmente gradita al suo assistito. Il centrale del Tottenham resta sul mercato e l’Italia continua ad avere un fascino speciale per lui, dopo le ottime stagioni disputate in Serie A.

“Aspetto che il Tottenham dica di sì all’ASRoma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25M”

Parole chiare che delineano uno scenario preciso: Dragusin è pronto a valutare seriamente un ritorno in Italia, ma solo a determinate condizioni e con una preferenza netta per la Capitale. Firenze e la Fiorentina non sono un’opzione.