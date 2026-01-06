Corriere dello Sport: “Paratici proverà a convincere Dragusin. Ma serve limare l’ingaggio”

La Fiorentina lavora anche sul pacchetto difensivo. La dirigenza viola è in pressing su Radu Dragusin. Il difensore centrale del Tottenham piace parecchio ai dirigenti di Commisso, che lo avevano chiesto oltre un mese fa salvo prendere atto di un primo ‘no’ degli Spurs. Ora le cose sono cambiate, il classe 2002 è in uscita dalla squadra inglese. Bisognerà fare i conti con una concorrenza nutrita, motivo per cui l’ex Genoa non sarebbe convintissimo di dialogare fin da subito con i viola che oggi hanno lo status di ultimi in classifica. Fabio Paratici proverà a convincerlo, lavorando approfonditamente anche sull’ingaggio visto che Dragusin guadagna poco meno di 3 milioni netti a stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.