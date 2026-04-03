TMW rivela: “Primi sondaggi per il giocatore del Tottenham Dragusin, possibile approdo a giugno”
Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, con la presenza di Paratici la Fiorentina punterà per giugno il difensore centrale ex Genoa ed attualmente al Tottenham, Dragusin.il giocatore gradirebbe u...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 16:55
Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, con la presenza di Paratici la Fiorentina punterà per giugno il difensore centrale ex Genoa ed attualmente al Tottenham, Dragusin.
il giocatore gradirebbe un ritorno in Italia e lo stesso Paratici gradirebbe un suo approdo in maglia Viola per rinforzare la difesa.