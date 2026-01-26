TMW scrive: “Il Tottenham chiede un prestito con obbligo per Dragusin, lo vuole il Milan”

Massimiliano Allegri vuole un difensore centrale e Igli Tare è all’opera per dare al Milan un ulteriore rinforzo. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Tottenham per il profilo di Radu Dragusin, difensore rumeno, vecchia conoscenza del campionato italiano.

L’intenzione dei rossoneri è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di avere le mani libere fra sei mesi, quando ci sarà da decidere e ci sarà l’ufficialità per la qualificazione in Champions League.

Da parte degli Spurs, invece, c è l’intenzione di arrivare a un obbligo di riscatto. Magari ancorato a determinate condizioni, ma che non siano troppo difficili. Quindi – almeno per ora – da escludere il quarto posto, più una qualificazione generica all’Europa che, di fatto, è già blindata o quasi visto il più dodici sull’Atalanta settima. Cosi la situazione è in via d’evoluzione. L’altro nome che piace e molto è quello di Gila, della Lazio, ma li c’è una situazione da aspettare. Perché Romagnoli ha già salutato tutti e vorrebbe andare in Qatar, mentre ieri la società lo ha blindato, spiegando come non ci sia l’intenzione di aprire a una cessione del calciatore. Lavori in corso per entrambi i profili, ma gli ultimi giorni si preannunciano caldi. Lo scrive Tuttomercatoweb