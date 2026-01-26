Corriere Fiorentino: “La Fiorentina potrebbe inserirsi per Dragusin solo nelle ultime ore di mercato”

Dopo aver valutato più di un profilo le risposte raccolte da Paratici e Goretti non preludono ad accelerate decisive, almeno per il momento, e la sensazione che serva attendere il termine del mercato, come da prassi, si fa ora dopo ora sempre più forte. Emblematico in tal senso il quadro di Radu Dragusin, centrale del Tottenham che la Fiorentina corteggia da tempo ma senza successo. Per il romeno anche il Milan potrebbe farsi avanti nei prossimi giorni, dopo gli avvicinamenti della Roma, dunque solo se nelle ultime ore di mercato nessun club dovesse stringere i viola potrebbero inserirsi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
26 Gennaio · 10:41