Nazione: “In queste ore la Fiorentina capirà se può arrivare a Dragusin. Paratici ha ottimi rapporti”

Ultimi due giorni di trattative per quanto riguarda il mercato invernale. Se va man mano scemando la convinzione che Paratici e Goretti possano mettere le mani su un altro centrocampista, il difensore cercato da inizio sessione arriverà. La strategia è piuttosto chiara: sono queste le ore in cui si cercherà di capire se si può arrivare a Radu Dragusin, lusingato e abbandonato dalla Roma, mai entrato realmente in ottica Milan.

Paratici può sfruttare gli ottimi rapporti con entourage e giocatore (oltre che col Tottenham) per provare a portarlo a Firenze nelle ultimissime ore di mercato. La situazione può cambiare tra oggi e domani: il centrale ex Genoa ha bisogno di giocare con continuità dopo il grave infortunio al ginocchio. Chiaro che sia una trattativa complicata, impossibile nelle scorse settimane e adesso un filo meno proibitiva. Ma comunque difficile. Lo scrive La Nazione.