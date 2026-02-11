Corriere dello Sport: “Kean al Milan? Qualcuno si dimentica che c’è Paratici al Viola Park”

11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

Il Milan cerca un centravanti

Il Milan, dopo l’addio del benemerito Giroud, è alla ricerca di un numero 9 affidabile. Gimenez fin qui è stato un buco nell’acqua, Füllkrug sta facendo il modesto nell’attesa che guarisca la lesione alla falange del piede destro e Nkunku – trattato come un signor nessuno – appena rimesso in sesto sul piano fisico, sta diventando una risorsa inaspettata. Altri due centravanti – prima Vlahovic e adesso Kean – sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante viola, che la presenza al Viola Park di Paratici (il ds sedotto e abbandonato ai tempi da Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto. Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9, al momento mai entrato nel giro? E se questa fosse l’ultima porta girevole del nuovo Milan, ci sarebbe da fare festa fin da ora. Lo scrive il Corriere dello Sport.

