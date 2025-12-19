Il Napoli accusa Allegri: “Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati”

L’accusa è stata lanciata senza mezzi termini. All’indomani della vittoria in semifinale di Supercoppa italiana sul Milan, il Napoli si è lamentato pubblicamente del comportamento di Massimiliano Allegri, colpevole – secondo il club azzurro – di aver insultato Lele Oriali nel corso della partita. “La Ssc Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto” si legge nella nota.

In effetti, nel corso della sfida, più volte si è percepita una certa tensione tra le due panchine, con Conte che verso la fine ha chiesto a tutti di smetterla. Peraltro, al fischio finale, non c’è stato alcun saluto tra gli allenatori, quantomeno immortalato dalle telecamere. L’episodio che ha scaturito tutto è un fallo di Rabiot alla mezz’ora su Politano, con il francese che ha scalciato da terra l’avversario, senza ricevere neanche un cartellino. Per questo motivo, quando Zufferli ha messo fine all’incontro, Conte ha salutato Landucci e altri calciatori del Milan, senza arrivare a contatto con Allegri. A ogni modo, nessuno dei due allenatori ha fatto riferimento a quanto accaduto davanti ai microfoni. Lo scrive La Gazzetta dello sport