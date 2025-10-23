Milan-Como in Australia verso l’annullamento? Pressioni dell’UEFA sulla Lega Serie A

Dopo la decisione della Liga di annullare l’organizzazione della partita fra Villarreal e Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre, ora la UEFA è in pressing sulla Lega Calcio Serie A per ottenere un ripensamento anche su Milan-Como che si dovrebbe giocare a febbraio a Perth in Australia.
Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che riporta anche le parole di Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, il quale spinge affinché la Lega ritratti: “Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”.
Per ora comunque va avanti il progetto della Lega di A, mancano ancora gli ok definitivi dell’Asian Football Confederation e della Fifa. Lo riporta eurosport.it