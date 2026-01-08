La Curva Sud del Milan diserterà la trasferta di Firenze: “Nessun biglietto riservato per la tifoseria organizzata”

Notizia di qualche ora fa, la Curva Sud non sarà presente alla prossima trasferta del Milan in programma contro la Fiorentina l’11 gennaio all’Artemio Franchi. Con un comunicato social, il tifo organizzato rossonero, ha voluto spiegare il motivo della propria assenza: “A Firenze contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta”.