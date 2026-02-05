5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:16

Cm.com rivela: “Milan a giugno con Kean, no alla clausola troppi 62 milioni. Tratterà con la Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

5 Febbraio · 10:02

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 10:02

Allegri avrebbe voluto Kean già a gennaio. Lo vede in coppia con Leao

Allegri avrebbe voluto Kean al Milan in questo mercato di gennaio. Era lui il preferito del tecnico e per lui si sarebbe anche speso lo stesso Allegri, che lo avrebbe voluto affiancare a Rafa Leao, amico proprio del centravanti della Fiorentina, per avere una coppia-goal potenzialmente letale. Per caratteristiche Moise sarebbe perfetto per come gioca questo Milan: forte spalle alla porta per far salire la squadra, devastante quando ha campo davanti a sé in contropiede. Le quotazioni dell’ex Juventus sono in forte risalita, il Milan ha un dossier molto dettagliato sull’attaccante della Nazionale azzurra.

Le condizioni per un’operazione di questo tipo a gennaio, però, non erano percorribili. Per Kean si potranno fare valutazioni diverse a giugno, anche considerando la presenza della clausola, tra l’1 e il 15 luglio, da 62 milioni di euro. Il Milan ha la sensazione che il ciclo di Kean in viola si stia avvicinando a una fine e andrebbe a trattare con la Fiorentina perché considera il valore della clausola rescissoria decisamente elevato per i propri parametri e per il valore sul mercato. Lo scrive Calciomercato.com.

