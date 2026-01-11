La chiamata di Commisso: “Meritavamo la vittoria, ma questa è la strada giusta. Continuiamo così”

Un’ottima Fiorentina esce dalla sfida contro il Milan con un buon punto, frutto di un gol subito allo scadere da Nkunku. Probabilmente, la squadra viola avrebbe meritato un epilogo migliore, al termine di quello che è senza dubbio uno dei migliori match giocati in questa stagione. La pensa così anche Rocco Commisso, che dopo la partita ha chiamato il direttore generale Ferrari, mister Vanoli e la squadra per congratularsi, riconoscendo l’ottimo atteggiamento ma recriminando i mancati 3 punti: “Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!” ha detto il presidente dei gigliati, con l’augurio che la partita di oggi sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione.