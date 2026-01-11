11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La chiamata di Commisso: “Meritavamo la vittoria, ma questa è la strada giusta. Continuiamo così”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

La chiamata di Commisso: “Meritavamo la vittoria, ma questa è la strada giusta. Continuiamo così”

Redazione

11 Gennaio · 17:39

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 17:39

TAG:

CommissoFiorentinaMilan

Condividi:

di

Il presidente della Fiorentina Commisso ha chiamato la squadra dopo l'1-1 con il Milan, congratulandosi ma recriminando la mancata vittoria

Un’ottima Fiorentina esce dalla sfida contro il Milan con un buon punto, frutto di un gol subito allo scadere da Nkunku. Probabilmente, la squadra viola avrebbe meritato un epilogo migliore, al termine di quello che è senza dubbio uno dei migliori match giocati in questa stagione. La pensa così anche Rocco Commisso, che dopo la partita ha chiamato il direttore generale Ferrari, mister Vanoli e la squadra per congratularsi, riconoscendo l’ottimo atteggiamento ma recriminando i mancati 3 punti: “Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!” ha detto il presidente dei gigliati, con l’augurio che la partita di oggi sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio