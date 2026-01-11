Allegri: “Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio”

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico rossonero Max Allegri per parlare del pareggio coi viola: “Abbiamo ricommesso lo stesso sbaglio della gara contro il Genoa perchè abbiamo pareggiato e poi ci siamo abbassati, quindi mi sono spiegato male io coi ragazzi perchè dovevamo essere alti per chiudere loro nella loro difesa così da cercare qualcosa di buono.”

Prosegue: “Abbiamo preso un punto che ci serve per il nostro obiettivo cioè quello di andare in Champions dopo un anno dove siamo mancati. Al nostro traguardo servono ancora 34-36 punti, dobbiamo migliorare perchè nel primo tempo potevamo sfruttare al meglio le nostre occasioni.”

Sulla Fiorentina: “Loro sono una squadra di valore, hanno giocatori importanti e non mi sarei aspettato di vederla in quella posizione. Adesso hanno ripreso l’aspetto psicologico che è importante, fare due pareggi con noi e la Lazio è ottimo per la salvezza.”