6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport rivela: “Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione”

News

Tuttosport rivela: “Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione”

Redazione

6 Marzo · 13:34

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 13:34

TAG:

BolognaItalianoMilanNapoli

Condividi:

di

Il tecnico del Bologna potrebbe lasciare l'Emilia dopo due anni e sbarcare in una nuova realtà la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico del Bologna ed ex viola Vincenzo Italiano può lasciare l’Emilia a fine anno dopo due anni che hanno già portato ai felsinei una Coppa Italia e delle partecipazioni europee. Infatti, l’ex tecnico viola piace a Napoli e Milan per la prossima stagione con il presidente De Laurentiis che ha sempre stimato Italiano avendolo cercato già ai tempi della Fiorentina e poi Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, ha sempre nutrito interesse per lui anche prima di Allegri e potrebbe tornare su questo profilo in caso di non conferma del livornese.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio