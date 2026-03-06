Tuttosport rivela: “Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico del Bologna ed ex viola Vincenzo Italiano può lasciare l’Emilia a fine anno dopo due anni che hanno già portato ai felsinei una Coppa Italia e delle partecipazioni europee. Infatti, l’ex tecnico viola piace a Napoli e Milan per la prossima stagione con il presidente De Laurentiis che ha sempre stimato Italiano avendolo cercato già ai tempi della Fiorentina e poi Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, ha sempre nutrito interesse per lui anche prima di Allegri e potrebbe tornare su questo profilo in caso di non conferma del livornese.