"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"

Di Stefano svela il retroscena sul possibile arrivo di Paratici al Milan e racconta il momento difficile vissuto da Pioli dopo l’esperienza alla Fiorentina

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle strategie del Milan, soffermandosi soprattutto sul nome del DS della Fiorentina Fabio Paratici e sulle possibili evoluzioni future all’interno della società rossonera. Di Stefano ha rivelato un retroscena importante sul dirigente ex Juventus e Tottenham:

"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. C'era stata anche una riunione sul lago di Como con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani e stavano già preparando i documenti. Poi il problema legato alla squalifica ha bloccato tutto. Ad oggi c'è solo questo. Dentro il Milan qualcosa però si potrebbe muovere. Ma non escludo che Cardinale possa decidere di riprendersi tutto in mano e costruire finalmente un Milan davvero suo".

Nel corso dell’intervista, il giornalista ha parlato anche di Stefano Pioli, soffermandosi sul momento vissuto dall’allenatore dopo l’esperienza alla Fiorentina:



“Pioli non è uno che se ne frega delle cose. L'ho incontrato qualche settimana fa ed è ancora molto provato dall'esperienza che ha avuto alla Fiorentina. Probabilmente non era la persona giusta per quel progetto e non era il progetto giusto per quella persona. Succede”.