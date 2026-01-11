11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:45

Bucchioni: "Vanoli, con Lazio e Milan cambi difensivi messaggio negativo alla squadra"

Bucchioni: “Vanoli, con Lazio e Milan cambi difensivi messaggio negativo alla squadra”

11 Gennaio

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 19:13

L’analisi di Enzo Bucchioni dopo Fiorentina-Milan tra segnali di ripresa, mentalità ritrovata e polemiche sulle scelte dell’allenatore

Al termine di Fiorentina-Milan, gara chiusa sull’1-1, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni ha commentato la prestazione dei viola evidenziando segnali incoraggianti ma anche aspetti critici legati alla gestione delle partite:

Si vede la luce in fondo al tunnel, la prestazione di oggi consolida un trend positivo. Vanoli però ci ha messo due mesi a trovare un assetto logico e, per la seconda volta, con l’inserimento di giocatori difensivi nel finale ha mandato un segnale negativo che la squadra non deve cogliere. Scelte che in qualche modo hanno forse condizionato vittorie praticamente già raggiunte, contro Lazio e Milan.

Il giudizio complessivo resta positivo: La mentalità complessivamente adesso è però positiva, ma bisogna giocare senza fare calcoli. A Bologna devi andare per vincere. Con questa rabbia e questa determinazione la Fiorentina è assolutamente in grado di fare i punti che servono per la salvezza.

