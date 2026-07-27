Cm.com riporta: "Sondaggio della Fiorentina per Gimenez, i viola ci pensano se parte Kean"

L'attaccante messicano ha il passaporto italiano

Concluse le ferie concessegli dopo l'impegno con la Nazionale messicana ai Mondiali, Santiago Gimenez si presenterà a Milanello per il raduno rossonero. Tuttavia, la sua permanenza a Milano appare tutt'altro che garantita. Come si legge su Calciomercato.com, la società milanese — forte del consistente sforzo economico da 74 milioni di euro sostenuto per ingaggiare l'ex attaccante del PSG Gonçalo Ramos — è disposta a prendere in considerazione la sua partenza attraverso un prestito a pagamento con obbligo di riscatto.

IL PRESSING DEI VIOLA. Prelevato dal Feyenoord durante la finestra di mercato invernale della stagione 2024/25 per un importo vicino ai 30 milioni di euro, il centravanti messicano potrebbe presto cambiare aria: l'obiettivo del Milan è infatti quello di rientrare dall'investimento fatto o di recuperare una cifra il più possibile vicina a quel valore. La sua procuratrice, Rafaela Pimenta, ha finora registrato un convinto apprezzamento da parte della Lazio e una richiesta d'informazioni da parte della Fiorentina; i viola, nello specifico, potrebbero farsi avanti con una proposta formale nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Moise Kean.