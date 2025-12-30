30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta svela: “Kean idea per il Milan di Allegri nonostante l’imminente arrivo di Füllkrug”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “Kean idea per il Milan di Allegri nonostante l’imminente arrivo di Füllkrug”

Redazione

30 Dicembre · 21:22

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 21:22

TAG:

FiorentinaKeanMilan

Condividi:

di

Il mercato del Milan resta incentrato sull'attacco

Nonostante l’ormai imminente arrivo di Füllkrug, il mercato del Milan resta incentrato sull’attacco e si parla di una possibile pista che porta a Moise Kean della Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio