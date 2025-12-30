Gazzetta svela: “Kean idea per il Milan di Allegri nonostante l’imminente arrivo di Füllkrug”

Nonostante l’ormai imminente arrivo di Füllkrug, il mercato del Milan resta incentrato sull’attacco e si parla di una possibile pista che porta a Moise Kean della Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
30 Dicembre · 21:22
Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 21:22
TAG:FiorentinaKeanMilan
