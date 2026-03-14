14 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:44

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Allegri ha chiesto al Milan di prendere Kean. Ma la Fiorentina non fa sconti, c’è clausola di 62 milioni

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Allegri ha chiesto al Milan di prendere Kean. Ma la Fiorentina non fa sconti, c’è clausola di 62 milioni

Redazione

14 Marzo · 10:58

Aggiornamento: 14 Marzo 2026 · 10:58

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Kean è molto richiesto sul mercato e Allegri che lo conosce bene, lo vorrebbe al Milan. Ma non è in vendita

Il Corriere Fiorentino ha analizzato la situazione attuale e le possibili prospettive future di Moise Kean, attaccante della Fiorentina attualmente impegnato nel recupero dall’infortunio alla tibia. Secondo il quotidiano, in vista della prossima estate il suo nome è finito nel mirino del Milan e in particolare di Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo già allenato ai tempi della Juventus. Sarebbe stato proprio il tecnico rossonero a indicarlo come primo profilo ai dirigenti del club. Il Milan è alla ricerca di una prima punta e Kean risponderebbe perfettamente alle caratteristiche richieste. Tuttavia, il club rossonero non sembra intenzionato a versare i 62 milioni di euro della clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore, valida dal 1° al 15 luglio. Una cifra che, almeno per il momento, la Fiorentina non appare disposta a negoziare.

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