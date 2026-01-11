Allegri: “Nel finale abbiamo rischiato troppo, c’è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati”

A Dazn è intervenuto il tecnico del Milan Max Allegri per parlare della gara contro la Fiorentina: “Il pareggio all’ultimo minuto non è la sola nota positiva perché abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo creato delle occasioni per segnare, poi mi tengo la reazione dopo lo svantaggio visto che siamo andati in attacco pazientemente e abbiamo fatto gol. Purtroppo abbiamo ricommesso lo stesso errore del Genoa dopo la nostra rete e questo va corretto perché il pallone va gestito meglio vicino alla nostra area.”

Prosegue: “Nel calcio non sempre si domina facendo decine di occasioni perché ci sono degli avversari che te lo impediscono con la loro bravura e noi dobbiamo essere più precisi perché le palle a nostra disposizione vanno concretizzate meglio. Siamo secondi ed è un ottimo risultato visto da dove siamo partiti con un gruppo straordinario.”

Sul secondo tempo: “Volevo dare minutaggio a chi ha giocato meno e chi è entrato non ha fatto male, abbiamo preso un gol evitabile perché sulle palle inattive c’è da difendere meglio visto che determinano le partite con poco. Mancano ancora tanti punti e bisogna procedere piano perché sono arrivati tanti giocatori e abbiamo dovuto integrarli, ora c’è da tornare a vincere.”